"الصحفيين": تجميد الروابط والشُعب التي انتهت مدتها القانونية بالنقابة

كتب- مصطفى علي:

أعلن حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، المُشرف على الشُعب والروابط، تجميد أعمال الشُعب والروابط التي انتهت المدد القانونية لمجالس إدارتها، لحين إجراء انتخابات جديدة تسفر عن مجالس جديدة منتخبة لها.

وقال الزناتي، في تصريحات له أن القرار صدر عن مجلس النقابة بهدف تنفيذ اللائحة الخاصة بعمل الشُعب والروابط التي تنص على إجراء الانتخابات المُقررة كل عامين، وضمان انتظام العمل بها.

وأوضح السكرتير العام المساعد، أن الشُعب التي تقرر تجميد أعمالها حتى إجراء انتخابات بها هي: (شعبة الصحفيين العماليين، وشعبة الصحفيين الفنية، وشعبة محرري المراجعين، وشعبة محرري السياحة، وشعبة محرري الشئون الخارجية).