  • عاجل:"بي إن سبورتس" تذيع مباراة مصر وروسيا على القناة المفتوحة.. للتفاصيل اضغط هنا:
    • 1339325 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    زيادة البنزين مونديال روسيا حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

    "الصحفيين": تجميد الروابط والشُعب التي انتهت مدتها القانونية بالنقابة

    02:44 م الثلاثاء 19 يونيو 2018
    "الصحفيين": تجميد الروابط والشُعب التي انتهت مدتها القانونية بالنقابة

    نقابة الصحفيين

    كتب- مصطفى علي:

    أعلن حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، المُشرف على الشُعب والروابط، تجميد أعمال الشُعب والروابط التي انتهت المدد القانونية لمجالس إدارتها، لحين إجراء انتخابات جديدة تسفر عن مجالس جديدة منتخبة لها.

    وقال الزناتي، في تصريحات له أن القرار صدر عن مجلس النقابة بهدف تنفيذ اللائحة الخاصة بعمل الشُعب والروابط التي تنص على إجراء الانتخابات المُقررة كل عامين، وضمان انتظام العمل بها.

    وأوضح السكرتير العام المساعد، أن الشُعب التي تقرر تجميد أعمالها حتى إجراء انتخابات بها هي: (شعبة الصحفيين العماليين، وشعبة الصحفيين الفنية، وشعبة محرري المراجعين، وشعبة محرري السياحة، وشعبة محرري الشئون الخارجية).

    حسين الزناتي نقابة الصحفيين شعبة الصحفيين العماليين

    الخبر التالى:

    حجازي: التحقيق في واقعة امتحان طالبين بنفس الاسم ورقم الجلوس
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان