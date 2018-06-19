وزير القوى العاملة: الانتخابات ستفرز تنظيمًا نقابيًا مشرفًا لعمال مصر

كتبت- مروة شوقي:

وصف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، المستوى الثاني من الانتخابات العمالية، في 13 نقابة عامة؛ للتصويت على مجالس إدارة النقابات العامة للدورة النقابية 2018- 2022، بـ"المُشرّف"، للاتحاد العام والنقابات العامة، وعمال مصر.

وقال سعفان، في تصريح لمصراوي، على هامش تفقده لعدد من مقرات لجان انتخابات النقابات العامة، الثلاثاء، إن الانتخابات العمالية تجري بشكل ديموقراطي، داخل اللجان، لافتًا إلى أن هناك وعيًا كاملًا من جميع المرشحين.

وأضاف: "سنقول في نهاية الانتخابات لمن وفقه الله ألف مبروك، ومن لم يوفق نقول له أنت دعم وسند لجميع النقابيين، فالتنظيم النقابي يختاج لتكامل ودعم الجميع".

وأوضح سعفان، أن الانتخابات ستفرز تنظيمًا نقابيًا مشرفًا لعمال مصر، مشيرًا إلى تدريب أكثر من 20 ألف قيادة نقابية للدورة النقابية الحالية، اعتبارا من أول يوليو وحتى آخر ديسمبر .

واستطرد: "الإقبال الكثيف الذي شهدته لجان انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة اليوم، يؤكد زيادة وعي التنظيم النقابي المصري، ما يعطينا مؤشرًا أن الدورة النقابية الحالية على أعلى مستوى، ما سيصب في مصلحة الإنتاج".