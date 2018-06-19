إقبال كثيف على انتخابات العاملين بالاتصالات- صورة

كتبت- مروة شوقي:

شهد مقر انتخابات مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، إقبالًا كثيفًا من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة؛ للتصويت في انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة للدورة النقابية 2018-2022.

ويتنافس على رئاسة النقابة العامة 3 مرشحين، "إبراهيم هيكل"، رئيس النقابة العامة الحالي، عماد سعيد، وعصام ربيع، فيما يتنافس 35 مرشحًا على 20 مقعد العضوية.

وتجرى اليوم، الانتخابات على مجالس الإدارات لـ13 نقابة عامة، هي "البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البترول، البريد، الكيماويات، الاتصالات، العلوم الصحية، النيابات والمحاكم، السكك الحديدية، الأعمال المالية والضرائب والجمارك، المرافق العامة، هيئة النقل العام، والخدمات الصحية".