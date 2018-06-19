"التعليم": طالبان من قنا تداولا أجزاء من "الفيزياء والتاريخ" للثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، توصلت إلى الطالب الذي نشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة الفيزياء، الذي يؤديه طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وهو مقيد بإحدى لجان محافظة قنا، ونشر أجزاء من الامتحان بعد مرور 40 دقيقة من بدايته.

وأضاف حجازي، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن غرفة العمليات توصلت كذلك للطالب الذي نشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة التاريخ، الذي يؤديه طلاب الشعبة الأدبية، وهو أيضا من محافظة قنا، ونشر الامتحان بعد مرور ٣٠ دقيقة من بدايته.

وتداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مثل: "شاومينج بيغشش ثانوية عامة و بالفش اتجمعنا"، أجزاء من امتحان الفيزياء، زاعمة أنها من الامتحان الذي يؤديه طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، بعد نصف ساعة من بدء الامتحان، وبدأت الإجابة عليها.

وحاولت الصفحات، إخفاء الأكواد الموجودة على صفحات الأسئلة المتداولة؛ حتى لا يتسنى لفريق الغش الإلكتروني بالوزارة التوصل إلى الطالب صاحب كراسة الامتحان.

وأكد حجازي، أن ماحدث غشا إلكترونيا وليس تسريبا؛ مشيرا إلى أن عقوبة الطالب الذي يصور أجزاء من الامتحان ويتداولها تصل إلى الحرمان من الامتحانات لمدة عامين كاملين.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي عدد 368.349 طالبًا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي عدد 254.508 طالبًا وطالبة، في 1777 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

ويستمر الامتحان حتى الثانية عشرة ظهرا، فيما يعقد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام الامتحان، مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة والنصف، لإعلان حالات الغش التي توصلت إليها غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والإجابة عن استفسارات الطلاب بشأن الامتحان.