الإسكان: بيع 29406 كراسات شروط لحجز 30 ألف قطعة أرض

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، بيع 29406 كراسات شروط، لحجز 30145 قطعة أرض سكنية (اجتماعي – متميز – أكثر تميزاً)، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، حتى الخميس الماضي 14 يوليو.

وأضاف السباعي في بيان، الثلاثاء، أنه جرى بيع 19400 كراسة لحجز أراضي الإسكان الاجتماعي، و7239 كراسات لحجز أراضى الإسكان المتميز، و2767 كراسة لحجز أراضى الإسكان الأكثر تميزًا.

وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، يبدأ الحجز ودفع المقدمات، مع استمرار بيع كراسات الشروط والمواصفات، من يوم الإثنين الموافق 2 يونيو وحتى 22 من الشهر ذاته،، من الساعة 3 : 5 مساءً، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، ويحظر التعامل مع أي جهات أو أفراد خارج فروع البنك، موضحًا أنه يجري تسلیم الأرض تباعًا خلال فترة محددة بإخطار التخصیص، ومناطق الأراضي متاحة على الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة www.newcities.gov.eg.

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