صفحات الغش تتداول أجزاء من امتحان الفيزياء للثانوية العامة

كتبت-ياسمين محمد:

تداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مثل: "شاومينج بيغشش ثانوية عامة و بالفش اتجمعنا"، أجزاء من امتحان الفيزياء، زاعمة أنها من الامتحان الذي يؤديه طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، بعد نصف ساعة من بدء الامتحان، وبدأت الإجابة عليها.

وحاولت الصفحات، إخفاء الأكواد الموجودة على صفحات الأسئلة المتداولة؛ حتى لا يتسنى لفريق الغش الإلكتروني بالوزارة التوصل إلى الطالب صاحب كراسة الامتحان.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحان الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتحقق من صحة ما نشرته هذه الصفحات، وفي حالة التحقق سيجري تتبع مصدر الصور من خلال فريق الغش الإلكتروني؛ لضبط المتسبب في تداولها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأوضح حجازي، أن ما حدث في حال صحته سيكون غشا إلكترونيا وليس تسريبا؛ مشيرا إلى أن عقوبة الطالب الذي يصور أجزاء من الامتحان ويتداولها تصل إلى الحرمان من الامتحانات لمدة عامين كاملين.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي عدد 368.349 طالبًا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي عدد 254.508 طالبًا وطالبة، في 1777 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

ويستمر الامتحان حتى الثانية عشرة ظهرا، فيما يعقد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام الامتحان، مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة والنصف، لإعلان حالات الغش التي توصلت إليها غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والإجابة عن استفسارات الطلاب بشأن الامتحان.