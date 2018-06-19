بالتفاصيل.. "تعليم القاهرة" تعلن تنسيق القبول بالثانوية العامة

كتبت-ياسمين محمد:

قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة بالقاهرة، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 3/7/2018، إلى الخميس الموافق 5/7/2018 بحد أدنى 270 درجة.

وأضاف، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الثانية تبدأ السبت 7/7/2018، وتستمر إلى الاثنين 9/7/2018، بحد أدنى 220 درجة.

أما المرحلة الثالثة تبدأ الثلاثاء 10/7/2018، وتستمر إلى الخميس 12/7/2018؛ لاستيعاب جميع الطلاب المتخلفين عن المراحل السابقة.

ويملأ الطالب نموذج استمارة رغبات الالتحاق، موقعة من الطالب وولي الأمر؛ لتحقيق رغبة من 4 رغبات، طبقًا لترتيبهم، مع مراعاة أنه يجري قبول الطلاب حسب المربع السكني أو حسب مربع الإدارة التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، مع إقرار ولي الأمر بعدم التحويل إلى المدارس ذات الكثافة العالية.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة، فأكثر يسمح لهم بالتقدم للمدارس التي يرغبونها خارج المربع السكني أو داخله على مستوى محافظة القاهرة، بما لايزيد عن 25% من أعداد الطلبة المنقولين بالمدرسة.

والطلاب الحاصلون على مجموع 252 درجة فأكثر يسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التي يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط ودون التقيد بالمربع السكني وبما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلبة المنقولين بالمدرسة.

ولا يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس الثانوي العام "رسمي بالقاهرة" إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة.

ولا يسمح بالتحويل من مدارس محافظة أخرى إلا بعد انتهاء التنسيق في تلك المحافظات، أو طبقًا للقرارات الوزارية، ويكون الحد الأدنى للالتحاق بفصول الخدمات الثانوي العام أقل من 40 درجة، من الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام الرسمي طبقًا لكل تنسيق.