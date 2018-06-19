  • عاجل:وفاة الفنانة آمال فريد بعد صراع مع المرض.. للتفاصيل اضغط هنا:
    • 1339323 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    زيادة البنزين مونديال روسيا حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

    بدء امتحان المطالعة لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية

    09:40 ص الثلاثاء 19 يونيو 2018
    بدء امتحان المطالعة لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية

    كتب - محمود مصطفى:
    بدأ طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، أداء امتحان المطالعة والأدب والنصوص والتوحيد الذي يعقد على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

    ومن المقرر، أن تكثف مشيخة الأزهر من قوافلها للجان المحافظات، لمتابعة الامتحانات، والتأكد من توفير أجواء هادئة للطلاب، تمكنهم من الحل بشكل جيد.

    ويتابع الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الامتحانات ببعض لجان الجمهورية، للتأكد من سيرها بشكل منضبط.

    امتحان المطالعة القسم الأدبي الثانوية الأزهرية

    الخبر التالى:

    اليوم.. بدء المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية بـ13 نقابة عامة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان