اليوم.. بدء المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية بـ13 نقابة عامة

كتبت-مروة شوقي:

يتابع وزير القوي العاملة، محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات باللجنة العليا المشرفة، سير العملية الانتخابية لتشكيلات المنظمات النقابية بديوان عام الوزارة.

وحسب بيان، الثلاثاء، من المقرر أن يتفقد الوزير بعض النقابات التي تجري بها الانتخابات والمتمثلة في انتخابات 4 نقابات علي العضوية في الكيماويات، والمرافق، والنقل العام، والعلوم الصحية، بعد فوز رؤسائها بالتزكية وهم على التوالي، عماد حمدي، عادل نظمي، مجدي حسن، وأحمد سيد عبدالمقصود.

كما تجرى الانتخابات على الرئاسة فقط، في نقابتي البناء والأخشاب، والسياحة، بعد فوز الأعضاء بالتزكية، وفي نفس الوقت تجرى على الرئاسة والأعضاء في نقابات: البريد، والسكة الحديد، والاتصالات، والخدمات الصحية، والنيابات والمحاكم، والبترول، والأعمال المالية والضرائب.

ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات عقب إغلاق الصناديق في الخامسة مساءً، وفرز الأصوات وإعلان النتائج، وإيداع الأوراق بعد غد الأربعاء 20 يونيو 2018.