هل تُضخ أموال بيت الزكاة في صندوق "تحيا مصر"؟.. "النحاس" يرد (حوار)

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري التابع للأزهر الشريف، إنه لا توجد أي جهة في الدولة تتدخل في صرف أموال الزكاة، مشيرًا إلى أنه يتم صرفها في مصارفها التي حددها القرآن الكريم.

وأضاف النحاس، في حوار لمصراوي، أن الهجوم على شيخ الأزهر يزيد من حجم التبرعات الواردة إلى بيت الزكاة، لافتًا إلى أن التدفقات لم تتأثر بذلك على الإطلاق..

وإلى نص الحوار..

هل تؤثر الأحداث السياسية أو الاقتصادية أو ارتفاع الأسعار على حجم التبرعات التي يتلقاها بيت الزكاة؟

- على الإطلاق، ومنذ أن توليت المسؤولية قبل عامين، لم يحدث ذلك، وارتفاع الأسعار يعطي المتبرع قدرًا أكبر من المسؤولية بضرورة التبرع مساعدة للفقراء.

ما هي أوجه صرف التبرعات؟

- يتم صرف إعانات شهرية لما يقرب من 80 ألف أسرة، وإعانات زواج للحالات المستحقة، ويتم تجهيزهم بالأجهزة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ونجري عمليات جراحية مختلفة شهريًا لمستحقي الزكاة من قوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية.

على أي أساس يتم توزيع كراتين غذائية في رمضان؟

- هناك قاعدة بيانات أعدها بنك الطعام، وهو يشارك في ربع الكرتونة، وبيت الزكاة يتكفل بالباقي، ويتم التوزيع في حضور مندوب بيت الزكاة وبنك الطعام، ويتم تحديث قاعدة البيانات باستمرار.

ارتفاع الأسعار لا يؤثر على التبرعات.. ونصرف إعانات شهرية لنحو 80 ألف أسرة

ماذا عن معمل تدريب أطفال الشوارع ومجهولي النسب الذي يعده بيت الزكاة؟

- يجري حاليًا التجهيز لمعمل تدريبي بمحافظة الشرقية لأطفال الشوارع ومجهولي النسب والهوية، لتدريبهم على مهن "توصيل كهرباء المنازل، ولف المواتير، وكهرباء السيارات، واللحام".

وانتهينا من مبنى المعمل، ويجرى الآن التجهيز لمبنى الإعاشة الخاص بالأطفال، ويتم حاليًا عمل كشوفات وتهيئة نفسية للأطفال لبحث مدى تقبلهم للتدريب بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، وحين تتوفر مساعدات التدريب، سيتم العمل على الفور، وسنبدأ العمل قريبًا.

كم طفل سيتلقى التدريب؟

- حتى الآن لم نستقر على العدد.

هل هناك إحصائية أعدها بيت الزكاة للأطفال مجهولي النسب؟

- سنتعامل مع الملاجئ مباشرة، وسيتم استضافة الأطفال خلال فترة التدريب في مبنى الإعاشة الخاص بهم، ويشارك معنا معهد دومبوسكو الإيطالي كاستشاري في عملية التدريب.

ما هي أبرز المناطق التي توجه إليها المساعدات؟

- محافظات الصعيد "سوهاج وأسوان وقنا والفيوم والمنيا"، وهي المناطق الأكثر فقرًا، طبقًا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

على أي أساس يتم تحديد المناطق والقرى الأكثر فقرًا؟

- بالنسبة للقرى الأكثر فقرًا، يتم التنسيق مع وزارة الإسكان عن طريق بروتوكول تعاون، وتوصيل المرافق للقرى بالكامل، ولا يتم التفرقة بين الأسر المسلمة أو المسيحية خلال عملية التوصيل.

نوجه معظم مساعداتنا لمحافظات الصعيد.. ولا نفرق بين مسيحي ومسلم

كم حجم الأموال التي تضخ في توصيل المرافق؟

- توصيل المرافق يتم العمل فيه على محورين، الأول ينفذه بيت الزكاة، والثاني ينفذ مع الجهة الحكومية التي توصل الصرف الصحي أو مياه الشرب إلى النقطة الرئيسية، ويتولى بيت الزكاة التوصيل من النقطة الرئيسية إلى بيت المستفيد بالقرى والمناطق الأكثر فقرًا، ويتم عمل ذلك عن طريق مناقصة.

ما حجم المساعدات التي تقدم لأهالي قرية الروضة بشمال سيناء؟

- تم صرف معاش مدى الحياة لما يقرب من 300 أسرة، وإعادة تأهيل أسقف المنازل، لحمايتهم من أشعة الشمس والمطر، فضلًا عن المساعدات الغذائية الأخرى.

هل الهجوم على شيخ الأزهر أثر في انخفاض حجم التبرعات؟

- على الإطلاق، بل زادت نسبة التبرعات الواردة إلى بيت الزكاة.

هل لديك تفسير لذلك؟

- الإمام الأكبر يحظى بثقة كبيرة في الداخل والخارج، والأزهر الشريف هو أحد أهم الملامح الأساسية للشخصية المصرية، وأحد أركان القوة الناعمة القوية، ومصر تتميز بـ3 معالم منذ قدم التاريخ، وهي "الأزهر والنيل والأهرامات".

هل يحدث تدخل من الدولة لضخ أموال الزكاة في صندوق تحيا مصر أو المشاريع القومية؟

- مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، يرأسه الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والأعضاء هم: "مفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي سابقًا، وممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، ومحمد عبدالسلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر، وعاطف حلمي وزير الاتصالات الأسبق، وهاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، ورئيسي بيت الزكاة الكويتي والإماراتي والبحريني، والدكتورة شيرين الشواربي وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورجل الأعمال محمد زكي السويدي".

ومجلس الأمناء هو الذي وضع استراتيجية العمل ووافق عليها، وهو الذي يحدد أوجه الصرف، وهناك لجنتان، الأولى شرعية ويرأسها مفتي الجمهورية وتضم الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، وهي تحدد شرعية المَصرف الذي يُضخ فيه الأموال، وأخرى للصرف يرأسها ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، وهي التي تحدد حجم الأموال التي سيتم ضخها، ولم يحدث أي تدخل من أي جهة رسمية في عمل بيت الزكاة على الإطلاق، وعملنا لا يحكمه إلا المسؤولية عن صرف الأموال في مصارفها الشرعية.

الهجوم على شيخ الأزهر زاد حجم التبرعات.. ورفضنا الاستثمار في أموال بيت الزكاة

هل هناك أي استثمار لأموال بيت الزكاة؟

- اللجنة الشرعية رفضت ذلك، وأكدت أن الزكاة تصرف في مصارفها فقط، التي حددها القرآن في الآية 60 من سورة التوبة: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل".

البعض ينتقد كثرة إعلانات بيت الزكاة؟

- بيت الزكاة وضع خطة إعلامية يتحدث فيها بعض الشيوخ عن فريضة الزكاة، وما يعود على المُزكي والمجتمع والشخص المستحق للزكاة، وفي نهاية الخطة يتم عرض بعض نماذج للمستحقين للزكاة بعد حصولهم عليها، ومعظم الإعلانات تكون عن طريق التبرعات، وإحدى الشركات أعدت بحثًا عن أن كل جنيه يصرف في الإعلانات يدر أموالًا معينة من التبرعات.

كل جنيه يصرف في إعلانات بيت الزكاة يدر أموالًا معينة من التبرعات

لماذا تقتصر إعلانات بيت الزكاة على رمضان فقط؟

- الأمر يتوقف على وجود تبرعات تُمول الإعلانات، وهي بعيدة عن أموال الزكاة، وعند وجود أموال يتم عمل إعلانات، وهي موجودة طوال العام، إلا أنه يتم تكثيفها في شهر رمضان.

كيف يحصل الشخص على مساعدة من بيت الزكاة؟

- أي شخص من المستحقين لديه رغبة في ذلك، يتقدم إلى أي منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، أو فروع المجلس القومي للمرأة، أو إرسال جواب لبيت الزكاة عن طريق البريد، أو التسجيل على الموقع الإلكتروني، وهناك أشخاص تدخل على الموقع للتسجيل للمستحقين وتضع اسم المستحق ورقم الهاتف الخاص به، ونتصل به بعد ذلك عن طريق أحد المندوبين.

ماذا عن الغارمين؟

- تم التنسيق مع مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، الذي أمدنا بقاعدة بيانات للغارمين، ويتم عمل زيارات لهم، ويدلنا الغارم على أحد أقاربه خارج السجن، ويتم عمل تحريات عنه لدى النائب العام، لبحث ما إذا كان محبوسًا على ذمة قضايا أخرى أم لا، وبعد ذلك يقوم بعمل توكيل لمندوب بيت الزكاة للتعامل مع الدائن والتفاوض معه الذي قد يكون بنك أو أحد الأشخاص، ويتم التفاوض على أقل سعر، ودفع الأموال له، وتحدث عملية الإفراج.

ألا توجد آلية أخرى للتغلب على هذه الإجراءات الطويلة؟

- الإجراءات صعبة للغاية، وتوجد الكثير من الشركات والأشخاص يعرضون مساعدات بالملايين، إلا أن الإجراءات طويلة.