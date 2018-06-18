رئيس "رياضة النواب" مشيدًا بمبادرة "مصر بلا غارمات": قرار تاريخي

كتب- أحمد علي:

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنهاء عصر الغارمات والغارمين بالإفراج عنهم من السجون بعد سداد ديونهم من صندوق "تحيا مصر" بتكلفة 30 مليون جنيه.

وقال "عامر"، في بيان اليوم الاثنين، إن هذا القرار تاريخي وغير مسبوق، وأسعد جميع المصريين، وفيه تأكيد حقيقي على احترام الرئيس السيسي للدستور والقانون، مشيرًا إلى أن هذا القرار الإنساني أنهى معاناة العديد من الأسر المصرية، ووضع حدًا لقضية ظلت لفترات طويلة تمثل أزمة باتت معها الحلول والمبادرات وحدها لا تكفي، وأنها تحتاج إلى الحسم من خلال مبادرة الرئيس السيسي "مصر بلا غارمات".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي دائمًا يفي بما يتعهد به أمام شعبه، ونجح بكل كفاءة واقتدار كعادته في حسم هذا الملف ليدخل البهجة على الأسر المصرية من خلال حرصه على لم شمل الأسر في أيام عيد الفطر، مشددًا على الأهمية القصوى لمبادرة الرئيس بإنشاء صندوق تحيا مصر، واستغلال أمواله في حل المشكلات العاجلة.