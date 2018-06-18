"عمال حزب المحافظين" يطالب بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 3 آلاف جنيه

كتبت- مروة شوقي:

طالب شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، الحكومة بتفهم مطالب العمال في ظل ارتفاع الأسعار، بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 3000 جنيه، لتوفير حياة كريمة للعامل وأسرته.

وأضاف "خليفة"، في بيان الاثنين، أن العامل الفقير هو الوحيد الذي يتحمل قرار ارتفاع أسعار المحروقات التي زادت بنسبة 35%، وأدت إلى زيادة كل السلع الضرورية، مشيرًا إلى أن العمال ليس لديهم مانع في ربط الأجر بالإنتاج، بما يضمن التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

كما طالب رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، بعقد اجتماع عاجل لممثلي رجال الأعمال لإقرار العلاوة الاجتماعية، بحد أدنى 250 جنيهًا، وبحد أقصى 500 جنيه، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار.

وناشد "خليفة"، الحكومة الجديدة بضرورة دعوة المجلس القومي للأجور إعمالًا بالمادة 24 من قانون العمل 12 لسنة 2003، لإقرار الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وتابع: "عمال مصر الأوفياء مع الدولة في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي في إطار اتفاق قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار جنيه، ونشجع الدولة في اتخاذ كل الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها الوفاء بالتزامات مصر الدولية".