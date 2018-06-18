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السيسي مهنئًا سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة: "أنت رمز للاعتدال"

08:19 م الإثنين 18 يونيو 2018
السيسي مهنئًا سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة: "أنت رمز للاعتدال"

الرئيس السيسي وسعد الحريري

بيروت - (أ ش أ):

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره للدور الرائد لرئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، ورسالته النبيلة كرمز للاعتدال وداعم لدولة القانون والمؤسسات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني، في بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي بعث برسالة إلى "الحريري" تضمنت تهنئته بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد من أجل عزة ورفعة لبنان الشقيق.

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السيسي سعد الحريري بيروت لبنان

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