وزير القوى العاملة يشرف على تسليم استمارات تقييم الانتخابات العمالية -صور

كتبت- مروة شوقي:

تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، العمل داخل غرفة العمليات باللجنة العليا المشرفة على انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية بديوان عام الوزارة، وأشرف على عملية تسليم 13 نقابة عامة استمارات إبداء الرأي الخاصة بالتصويت لانتخابات المرحلة الثانية للدورة النقابية 2018 /2022 المزمع إجراؤها غدًا الثلاثاء.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات بمقر النقابات العامة تحت إشراف قضائي في 4 نقابات على العضوية في "الكيماويات، والمرافق، والنقل العام، والعلوم الصحية"، وذلك بعد فوز رؤسائها بالتزكية، وهم علي التوالي "عماد حمدي، وعادل نظمي، ومجدي حسن، وأحمد سيد عبدالمقصود".

كما تجرى الانتخابات في نفس الموعد علي الرئاسة فقط في نقابتي "البناء والأخشاب، والسياحة"، بعد فوز الأعضاء بالتزكية، وفي نفس الوقت، تجرى الانتخابات على الرئاسة والأعضاء في نقابات "البريد، والسكك الحديدية، والاتصالات، والخدمات الصحية، والنيابات والمحاكم، والبترول، والأعمال المالية والضرائب".

ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات عقب إغلاق الصناديق في الخامسة مساء الغد، وفرز الأصوات وإعلان النتائج، ليتم إيداع الأوراق بعد غد الأربعاء 20 يونيو 2018.