موانئ البحر الأحمر تستقبل 80 ألف راكب من العمالة المصرية بالخليج

كتب- أحمد نجيب:

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أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهدت استقبال 80 ألف راكب من العمالة المصرية بدول الخليج القادمين لقضاء إجازة الأعياد مع ذويهم، و6 آلاف سيارة بصحبة الركاب، وذلك من خلال موانئ سفاجا ونويبع والغردقة.

وشهد ميناء سفاجا استقبال 40 ألف راكب من العمالة، و3200 سيارة بصحبة الركاب من خلال رحلات مكوكية على متن 3 عبارات، وهي الرياض ومسرة ومحبة.

فيما شهد ميناء نويبع استقبال 21 ألف راكب من العمالة، و800 سيارة، وذلك على متن العبارتين أيلة وسينا، كما استقبل ميناء الغردقة 19 ألف راكب من العمالة، و2000 سيارة على متن العبارة القاهرة التي تم الدفع بها للعمل على الخط الملاحي "الغردقة - ضبا" لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة المصرية.

وأضاف "يوسف"، في بيان اليوم الاثنين، أن موانئ الهيئة رفعت درجة الاستعداد بالموانئ لاستقبال العمالة المصرية، ولم يتم رصد أي شكاوى أو حدوث تكدس بموانئ الهيئة.

وشدد "أبوسنة"، على التزام التوكيلات الملاحية بتوفير عدد مناسب من الجرارات لنقل الأمتعة العشوائية للركاب، والالتزام بالأعداد المسموح بها ومواعيد الوصول والسفر، ومخاطبة شركة نقل الأمتعة بتوفير أتوبيسات لنقل الركاب من رصيف الميناء إلى الصالات أو العكس في رحلات سريعة ومنتظمة، والتأكيد على تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحيين لحل أي مشكلة مع إدارة الميناء في حينه، ومتابعة إدارة الميناء لعدم استغلال الحمالين للركاب.