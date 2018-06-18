خبراء لمصراوي: وصول أول رحلة حج للعائلة المقدسة "بشرة خير" لمصر

كتب- يوسف عفيفي:

"أشعر بالأمان في مصر".. بهذه الكلمات وصف المطران لينو فوماجالي، رئيس الوفد الإيطالي لزيارة مسار العائلة المقدسة، مصر لحظة وصوله، موجهًا الشكر لكل رجال الدولة لهذا التعاون الكبير، وتذليل الصعاب أمام الوفد لزيارة مصر.

ووصل مطار القاهرة الدولي، الأحد، أول رحلة للحج لمسار رحلة العائلة المقدسة تضم 50 سائحًا إيطاليًا، في زيارة للبلاد تستغرق 5 أيام، تستهدف مزارات مسار العائلة المقدسة في القاهرة وبعض الأديرة الأخرى أبرزها وادي النطرون، بالتعاون مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.

وتضم النقاط الخمس الأولى من مسار رحلة العائلة المقدسة كل من "كنيسة أبو سرجة في مصر القديمة، وكنيسة العذراء في المعادي، وأديرة وادي النطرون، والأنبا بيشوي، والسريان والباراموس"، من بين 28 موقعًا ذهابًا وعودة يشملها المسار الذي يبلغ طوله 3500 كم.

ويرى خبراء السياحة، أن زيارة وفد العائلة المقدسة لمصر تبعث رسائل إيجابية للعالم أجمع بأمن وأمان المقصد السياحي المصري، ويساعد على تنشيط الحركة السياحية، خاصة السياحة الثقافية والأثرية.

الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، قال إن حضور الوفد الإيطالي لزيارة مسار العائلة المقدسة في مصر "بشرة خير"، ويشجع على السياحة الثقافية، مطالبًا باستثمار تلك الزيارة اقتصاديًا عن طريق المزيد من هذه الرحلات.

فيما ذكر نادر جرجس، منسق زيارات مواقع العائلة المقدسة، أن رحلة العائلة المقدسة تساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة المصرية والترويج لها، خصوصًا وأن تكلفة السائح في رحلة العائلة المقدسة يعادل 4 أضعاف تكلفة السائح في السياحة الشاطئية.

وأضاف "جرجس"، لمصراوي، أن العائد من مشروع العائلة المقدسة لا يقدر بمال، ويساعد على الترويج لمحافظات وأماكن في مصر لم تشهد أية تنمية سياحية من قبل.

وتابع، أنه من المقرر أن يشهد شهر سبتمبر المقبل وصول فوجين آخرين لزيارة رحلة العائلة المقدسة، على أن يشهد شهر أكتوبر المقبل، وصول 3 أفواج من الحجاج المسيحيين.

ويرى الخبير السياحي ماجد شوشة، أن رحلة العائلة المقدسة هي أمل السياحة المصرية، مطالبًا باستثمار الزيارة عن طريق تضافر جهود أجهزة الدولة والعاملين في قطاع السياحة، وضرورة الاهتمام بنقاط الزيارة كون حج الأقباط له ملايين من البشر المشتاقين للأماكن المقدسة المهملة.

وأشاد الخبير السياحي، في تصريح لمصراوي، بجهود وزير السياحة السابق، يحيى راشد، تقديرًا لجهوده في العمل على فتح ملف العائلة المقدسة والترويج له لزيارة مصر، وذلك بعد أن وصل مصر أول وفد حج لمسار رحلة العائلة المقدسة.

مجدي صادق، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، علق بالقول: "زيارة الوفد الإيطالي لمصر تضع مصر في مكانها الصحيح على صعيد أداء الشعائر الدينية"، متوقعًا في تصريح لمصراوي، أن يكون عائد تلك الزيارة "عظيم الخير على مصر".