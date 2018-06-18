برلماني مطالبًا بمراقبة "فيسبوك": 50% من الفتيات يتعرضن للتحرش عليه

كتب- أحمد علي:

قال النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الإنترنت سهَّل عملية التحرش عبر مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي، وهذا السلوك المشين انتقل من الشارع إلى ذلك العالم الافتراضي.

وأضاف "الورداني"، في بيان الاثنين، أن استطلاعات الرأي أثبتت تعرض أكثر من 50% من الفتيات للتحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما "فيسبوك"، حيث تتراوح أعمارهن ما بين 11 إلى 18 عامًا، وضبط قرابة 200 ألف حالة تحرش منذ عام 2016، منها 50 حالة ابتزاز جنسي على صفحات التواصل الاجتماعي كل 10 أيام، بحسب إحصائيات وزارة الداخلية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن المتحرشين أصبحوا يلجأون لمواقع التواصل الاجتماعي لاصطياد فرائسهم باستخدام أسماء وحسابات وهمية، وفي كثير من الأحيان يتطور الأمر إلى حد الابتزاز والتشهير، مطالبًا بضرورة تطبيق القانون على مثل هؤلاء، إضافة إلى توعية الفتيات بكيفية التعامل مع هذا الفضاء الإلكتروني.

وذكر النائب، أن القانون لم يغفل مثل هذه الجرائم، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وفقًا لقانون العقوبات المصري.