برلمانية تُطالب بتوفير جميع سُبل الراحلة لحجاج "العائلة المقدسة"

كتبت- مروة شوقي:

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بتوافد أول فوج إيطالي لزيارة مسار العائلة المقدسة في مصر، قائلة: "كنا ننتظر ذلك من فترة كبيرة، لأن هناك الكثير من مختلف أنحاء العالم لهم الحق في زيارة أماكن رحلة العائلة المقدسة، كونها بمثابة حج لهم".

وأعربت متى، في تصريحات صحفية، الاثنين، عن أملها بأن يتم توفير محطات أمان وطرق سياحية واستقبال الأفواج والوافدين مما يترتب عليه وجود وفود كثيرة في المرحلة القادمة.

وقالت: "يجب أن تعمل الحكومة على توفير فرص عمل وتنشيط للسياحة وتسويق المنتجات المحلية المحببة للأجانب التي يمتاز بها الشعب المصري وخاصة الصعيدي منها خلال رحلة مسار العائلة المقدسة".

ووصل مطار القاهرة الدولي، أمس الأحد، أول رحلة للحج على خطى مسار رحلة العائلة المقدسة تضم 50 سائحًا إيطاليًا، في زيارة للبلاد تستغرق 5 أيام، تستهدف مزارات مسار العائلة المقدسة في القاهرة وبعض الأديرة الأخرى أبرزها وادي النطرون، بالتعاون مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.

وزار وفد رحلة العائلة المقدسة، أمس، كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بحارة زويل بالمعادي والكلية اللاكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي، بصحبة رئيس هيئة تنشيط السياحة أحمد يوسف، والأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، متمنيين أن يكون هذا الحج بركة للجميع