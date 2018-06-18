"مصراوي" يكشف مفاجأة السيسي للمصريين: "حاجات هتفرحكم بعد العيد"

كتب- عمر مصطفى:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من المشروعات الكبرى خلال الأيام القليلة المقبلة، أبرزها قناطر أسيوط الجديدة، التي تخدم 5 محافظات، و32 مستشفى تخدم 9 محافظات بالصعيد إضافة لافتتاح مشروع الأسمرات 3، و"روضة السيدة" بالسيدة زينب، و3محطات كهرباء جديدة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعد المصريين خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية نهاية شهر رمضان، بمفاجأة و"أمور تفرحه" بعد العيد، وقال: "خلال الفترة المقبلة ستجدون من الأمور اللى هتفرحكم.. مارضناش نفتتح مشروعات في رمضان علشان الصيام وتوجد افتتاحات كثيرة بعد العيد".

ويرصد "مصراوي" خلال السطور التالية تفاصيل المشروعات القومية التي من المقرر أن يفتتحها الرئيس خلال الأيام القليلة المقبلة وهي:

قطاع الإسكان

1- مشروع "الأسمرات 3"

وهو أحد أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في المقطم لاستقبال أسر المناطق العشوائية الموجودة في القاهرة، على مساحة تصل إلى 65 فدانًا، وتضم 124 عمارة بواقع 7304 وحدات سكنية، و كل عمارة عبارة عن 9 أدوار متكررة ودور أرضي.

كما تم زيادة عدد الأدوار في المرحلة الثالثة عن المرحلتين السابقتين لتستوعب أكبر قدر من الأسر التي ستنقل إلى المشروع، وتصل مساحة الوحدة إلى 63 مترًا، وسيتم تسليم الوحدات كاملة التشطيبات والفرش، ويوجد بها غرفتان وصالة ومطبخ وحمام بكامل الأجهزة الكهربائية.

2- "روضة السيدة" بالسيدة زينب

قال خليل شعث، مستشار محافظ القاهرة لتطوير العشوائيات، إنه جرى الانتهاء من 80% من مشروع تطوير حي روضة السيدة (تل العقارب سابقا) بتكلفة 330 مليون جنيه.

وأضاف "شعث"، أن تطوير الحي جاء ضمن مخطط تطوير العشوائيات غير الآمنة قبل نهاية 2018، من خلال نقل الأهالي بشكل مؤقت لوحدات سكنية لحين تطوير الحي وإعادتهم مرة أخرى.

وتابع: من المأمول الانتهاء بالكامل من المشروع بحلول نهاية شهر يونيو المقبل لإعادة تسكين أكثر من 650 ألف أسرة، مع إعادة تخطيط المنطقة المحيطة بالحي في إطار رؤية متكاملة لتطوير المناطق العشوائية.

قطاع الصحة

تعمل وزيرة الصحة هالة زايد على الانتهاء من تجهيز 36 مستشفى تمهيدًا لافتتاحها رئاسياً خلال الأيام المقبلة منها 32 مستشفى في 9 محافظات بالصعيد كلها مستشفيات تخصص واحد (نساء وولادة، وأطفال).

وقالت مصادر بوزارة الصحة إنه تم الانتهاء من تطوير 4 مستشفيات هي: مستشفى دمنهور التعليمي، ومستشفى بلطيم في كفر الشيخ، ومستشفى طوارئ الحوامدية بالجيزة "مستشفى إصابات"، ومستشفى الرمد الجديدة في الجيزة.

وتضم قائمة المستشفيات المقرر تشغيلها قريبا: أبو صير، والاخصاص، والأقواز، وبني سلامة، والقبابات، والكوم الأحمر، وبهرمس في محافظة الجيزة، وكوم أوشيم، وسرسنا، ومطرطاروس في الفيوم، ومستشفيات أبو الوقف، والجرنوس، وقلندول، وبني حسن الشروق في المنيا، ومنقباد، وصنبو في أسيوط، وشطورة، ومشطا، وسفلاق، وأولاد إسماعيل بسوهاج.

وتشمل القائمة كذلك مستشفيات: أبنود، وهو، وسمهود، والحلفاية في قنا، والضبعية بالأقصر، والزينية، والكيمان في الأقصر، والدكة، والعباسية، وأبو الريش، وسلوا بحري في محافظة أسوان.

قطاع الكهرباء

يستعد القطاع لدخول 3 محطات جديدة، هي:

1- بنى سويف الجديدة

أعلن المهندس محمد مختار، رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، افتتاح محطة بنى سويف الكهربائية التي تعمل بنظام الدورة المركبة خلال الفترة المقبلة.

وقال إن وزارة الكهرباء أمنت التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة فى الطلب على الطاقة، ومتطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر، ومن المتوقع أن يصل إجمالي ما أضيف حوالي ٢٥ ألف ميجا وات بنهاية ٢٠١٨ أي ما يعادل ضعف قدرة السد العالي.

2- العاصمة الإدارية الجديدة

وقال المهندس محمد مختار رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، إن محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة تعمل بقدرة 4800 ميجا وات، مؤكدًا الانتهاء من تركيب وتشغيل 8 وحدات غازية ووحدتين بخارية حتى الآن.

3- البرلس

وسط محافظة كفر الشيخ بدأت محطة كهرباء "البرلس" تشق طريقها مقدمة نموذجًا عالميًا في التصميم والابتكار منذ عام 2015 لإنشاء محطة كهرباء عملاقة، تخدم ملايين المواطنين.

وتعد محطة كهرباء البرلس أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العالم، وتقع على بعد 16 كيلو مترًا من ميناء البرلس على مساحة 250 فدانًا وستنتج 4.8 ألف ميجاوات كهرباء، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2 مليار يورو، ويتم تنفيذها خلال 33 شهرًا فقط بدلاً من 7 سنوات، بعد أن تعاقدت عليها وزارة الكهرباء مع شركة سيمنز، وتحتوي على حوالي 12 مولدًا تم تركيبها على عدة مراحل مختلفة.

يذكر أنه يعمل بموقع إنشاء محطة البرلس أكثر من 8 آلاف عامل من الفنيين والهندسيين يوميًا 24 ساعة، في طقس متقلب، حيث يستخدم المهندسون المشرفين أغطية بلاستيكية لتغطية صبّة الخرسانات لحمايتها من الأمطار و حرارة الجو .

يذكر، أن المحطات الثلاث ستعتمد على 24 توربينة من توربينات سيمنس الغازية طرازH-Class ، والتي تم اختيارها لمستويات الإنتاجية والكفاءة العالية التي تتسم بها، علاوة على توفير 12 من التوربينات البخارية ونحو 36 من المولّدات و244 مُبادلاً حراريًا إلى جانب ثلاثة من محطات المحولات بنظام العزل بالغاز GIS بقدرة 500 كيلو فولت.

وتوفر المحطات الثلاث الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مواطن عند تنفيذها بالكامل، وستُمكنّ مصر من توفير حوالى 1,3 مليار دولار سنوياً نتيجة التوفير فى استهلاك الوقود، وستساهم فى توفير إمدادات طاقة تتسم بالاستدامة والاستقرار بما ينعكس إيجابيًا على اقتصاد مصر.

قطاع الري

أنهت وزارة الموارد المائية والري، استعداداتها لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح قناطر أسيوط الجديدة، ومحطتها الكهرومائية.

ويهدف المشروع إلى تحسين الري في زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف فم ترعة الإبراهيمية والبالغ 1,65 مليون فدان، بالإضافة إلى تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، من خلال محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، وتوفير محور مروري جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنًا أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب النيل، وأيضاً توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب.

وتخدم هذة القناطر 5 محافظات هي (أسيوط –المنيا- بنى سويف-الجيزة –الفيوم).