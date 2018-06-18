بعد جولة الوزير.. صيانة كاملة لمهبط مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

أجرت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، خلال الساعات الماضية، أعمال الصيانة الشاملة لمهبط المطار، من خلال تشكيل مجموعات عمل، وبالتنسيق مع إدارة الإرشاد والمعدات الثقيلة والتشجير، لتسوية الجزر الرملية على جانبي الممرات الفرعية وإزالة كافة التي تنمو على جانبي مهبط الطائرات باستخدام أحدث المعدات؛ تنفيذا لتوجيهات الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، الذي تفقد مطار القاهرة في ثاني ايام عيد الفطر، وأبدى عدة ملاحظات وطالب بتفيذها في الحال.

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن أعمال الصيانة شملت مدرجات الإقلاع والهبوط، بجانب الصيانة الدورية لمهبط الطائرات بالمطار بما يتفق مع التعليمات الدولية لمنظمة الطيران المدني (الايكاو)، والتي تطبق في المطارات العالمية.

وأوضحت المصادر الاهتمام بالعنصر البشري بشركة الميناء، والمتمثل في أفراد القطاعات والإدارات التي تشارك في أعمال الصيانة الشاملة.