الحكومة: 115 شكوى من 18 محافظة في يومين بشأن تعريفة الأجرة

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحكومة تطبق القانون بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة نقل الركاب المقررة، أو رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز في المستودعات.

وأضاف مدبولي، أن هناك تكليفات للوزراء والمحافظين والأجهزة المعنية بتكثيف حملات مباحث المرور والتموين، وتواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن؛ للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أسطوانات البوتاجاز، وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، سواء أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسي في النقل الداخلي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، في بيان، الاثنين، أن هناك قنوات تواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى بشأن أي مخالفات أو تجاوزات، سواء من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمركز معلومات مجلس الوزراء، أو الخطوط الساخنة التي جرى الإعلان عنها.

وأعلن رئيس الوزراء، أن منظومة الشكاوى الحكومية استقبلت يومي السبت والأحد الموافق 16 و17 يونيو 2018 شكاوى المواطنين بشأن تجاوزات بعض السائقين أو أصحاب مستودعات أو موزعي أسطوانات البوتاجاز بعدد من المحافظات، وجرى التعامل معها على الفور، مشددًا على أنه يتابع باهتمام استقبال شكاوى المواطنين، والتعامل معها بإيجابية على الفور.

وأضاف السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "ورد 115 شكوى من مواطنين يقيمون بعدد 18 محافظة (الشرقية - القاهرة - الغربية - الدقهلية - الجيزة - القليوبية - البحيرة - دمياط - سوهاج - كفر الشيخ - قنا - المنوفية - الإسكندرية - بنى سويف - الإسماعيلية - الأقصر - المنيا - أسيوط)، وكانت أغلبها (عدد 72 شكوى) من عدم الالتزام بتعريفة نقل الركاب المقررة بالمحافظات.

وتابع سلطان، أن مسئولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع المحافظين من غرفة العمليات المركزية، وجهوا شكاوى "ارتفاع تعريفة الأجرة" وأسطوانات البوتاجاز والمحروقات إلى المحافظات المعنية، وبعد التحقق من جدية الشكاوى جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل شكوى بما يتفق مع طبيعتها ومنها على سبيل المثال: شكوى من "م. ع. م." – المقيم بمركز بلبيس محافظة الشرقية، يشكو من ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز من 50 إلى 65 جنيها بمستودع "ر. أ. ف." بإحدى القرى بالمركز.

وأضاف، أن مديرية التموين بالمحافظة نفذت حملة تفتيشية على المستودع المذكور وحررت محضرًا برقم 855 بتاريخ 17 يونيو 2018 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس للمستودع المذكور للبيع بأعلى من الأسعار المصرح بها، كما وردت شكوى من "ع. ع. ع." – المقيم بمركز كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ، والذي يشكو من ارتفاع سعر أسطوانات البوتاجاز من 50 جنيها إلى 75 جنيها بمستودع "أ. ن." بإحدى القرى بالمركز، ونفذت على الفور مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ حملة تفتيشية على المستودع المذكور، وثبت عدم وجود قائمة معلنة بأسعار البيع، وجرى عمل محضر برقم 259 جنح أمن دولة طوارئ كفر الشيخ لمخالفته تعليمات وزير التموين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتعيين مشرف على المستودع وفرض غرامة 5 آلاف جنيه.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء: "وردت أيضًا شكوى من "ع. م." – المقيم بمركز بني مزار محافظة المنيا، يشكو من ارتفاع أجرة النقل من قرية الجندية إلى مركز بني مزار، والأجرة المحددة من مجلس مدينة بني مزار هي جنيهان فقط لا غير، ولكن السائقون يحصلون من المواطنين على 4 جنيهات، وعلى الفور نفذت لجنة من المركز حملة للمرور على الموقف المذكور، والتأكد من التزام جميع السائقين بالتعريفة الصادرة عن المحافظة في هذا الشأن، وتوقيع الغرامات على المخالفين.

وتابع: "وردت شكوى من "ح. ع. ح." – المقيم بمركز طنطا محافظة الغربية، يشكو من ارتفاع أسعار الأجرة على خطوط السير من طنطا إلي كفر الزيات عن القيمة المقررة بالتعريفة الجديدة، وبمرور إدارة المواقف ومجلس المدينة على الموقف المذكور، تبين الالتزام الكامل بتعريفة الركوب الجديدة المقررة، وجرى التواصل مع الشاكي للوصول إلى رقم السيارة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وأضاف: "هناك أيضًا على سبيل المثال شكوى من "أ. ع. ع." – المقيم بحي وسط محافظة الإسكندرية، يشكو من قرار المحافظة 844 لسنه 2018 بزيادة أسعار تعريفة المواصلات إلى 40%، واتصلت إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بالشاكي، لشرح قواعد القرار المذكور والتغييرات في تعريفة الأجرة، وشكر المواطن مسئولي خدمة المواطنين بالمحافظة على الاتصال والشرح".

وقال السفير أشرف سلطان، إن منظومة الشكاوى الحكومية تستقبل شكاوى المواطنين على البوابة الإلكترونية للمنظومة (shakwa.eg) أو الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528)، أو تطبيق "إيجابي" على الهواتف المحمولة، أو مكاتب خدمة المواطنين بالوزارات والمحافظات.​