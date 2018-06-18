"التعليم": إجراءات صارمة ضد لجان الشغب بالثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، إن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد لجان الشغب في الأيام المتبقية من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2018.

وأضاف حجازي، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه تقرر تزويد كل لجنة امتحانية بـ2 عصا إلكترونية إضافية، وبطاريات جديدة لتشغيل العصي القديمة بشكل أكثر فاعلية.

وكانت وزارة التربية والتعليم وزعت 8 عصي إلكترونية على لجان سير الامتحانات وعددها 1777 لجنة على مستوى الجمهورية، منذ بدء الامتحانات.

وأحدثت لجان الشغب عدة أزمات خلال أسبوعي الامتحانات الماضيين، خاصة بلجان مركز بيلا بكفر الشيخ، ومدرسة عبد الحميد رضوان بسوهاج، إذ تداول بعض طلاب هذه اللجان صور الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث طلاب بيلا حالة من الشغب انتهت بتدخل قوات الشرطة للسيطرة على الأوضاع.

ويستأنف طلاب الثانوية العامة، غدًا الثلاثاء، الامتحانات، بعد توقف دام لمدة أسبوع بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك، ويؤدي لطلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي عدد 368.349 طالبًا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي عدد 254.508 طالبًا وطالبة.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة في 3 يونيو الماضي، وتستمر حتى 1 يوليو المقبل.