رئيس "حماية المستهلك" يواصل جولاته المفاجئة بتفقد مواقف ومحطات بورسعيد

كتبت- عايدة رضوان:

وصل اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، محافظة بورسعيد عقب انتهاء جولته في محافطتي الدقهلية ودمياط، في إطار متابعة توافر المواد البترولية في محطات الوقود وكذلك محطات تعبئة البوتاجاز ومدى التزام سائقي الميكروباص بتعريفة الأجرة بعد زيادة أسعار الوقود.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رئيس جهاز حماية المستهلك في مكتبه بديوان عام المحافظة قبل بدء جولاته على محطات الوقود ومواقف الميكروباص.

وتفقد رئيس جهاز حماية المستهلك، مواقف الميكروباص ومحطات الوقود بمحافظة بورسعيد رفقة اللواء أمجد عبدالفتاح مساعد الوزير مدير أمن بورسعيد، ومدير إدارة المرور، ومدير مباحث التموين، والأجهزة الرقابية بالمحافظة، كما تفقد محطة تعبئة الغاز بمنطقة شطا أثناء اتجاهه لمحافظة بورسعيد حيث تبين التزام المحطة بتعبئة أسطوانات البوتاجاز وفقا الأوزان المقررة، وأن المحطة لديها محزون يقرب من 131 طن حيث تخدم محافظتي دمياط وبورسعيد.

واطمأن "عبد المعطي" على التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، كما طالبهم بضرورة وضع تعريفة الأجرة على الزجاج الأمامى للسيارات حتى يكون لدى المواطن معرفة كاملة بسعر الأجرة المقررة من الجهات المعنية، كما تفقد محطات الوقود وتأكد من توافر المواد البترولية وبيعها بالسعر الرسمى.

وتبادل رئيس جهاز حماية المستهلك الحديث مع المواطنين داخل مواقف الميكروباص بالمحافظة وطالبهم بعدم الاستجابة لأي سائق يقوم برفع الأجرة عن التعريفة المقررة، وأنه في حالة حدوث ذلك يتم التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز "19588"، إضافة إلى تلقى الشكاوى على خدمة الـ"واتس آب" الشكاوى على رقم 01281661880 وذلك في إطار مصلحة المستهلك.

‎‫كان رئيس جهاز حماية المستهلك، أجرى عدة جولات ميدانية مفاجئة على مواقف الميكروباص ومحطات الوقود منذ أمس الأول السبت في العديد من المحافظات المختلفة مثل الشرقية والقليوبية، وأمس الأحد في محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة وكذلك التأكد من توافر المواد البتولية وبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي.