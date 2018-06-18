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​السكة الحديد تنفي حريق قطار ركاب "الإسكندرية- بورسعيد"

02:57 ص الإثنين 18 يونيو 2018
​السكة الحديد تنفي حريق قطار ركاب "الإسكندرية- بورسعيد"

ارشيفية

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تأخر قطار رقم ٥٩١ ركاب "الإسكندرية- بورسعيد" نتيجة صدور دخان بإحدى العربات بمحطة كفر الزيات على الخط.

وأكدت الهيئة، في بيانها الليلة، أنه تم على الفور اتخاذ إجراءات السلامة وإيقاف القطار وإخماد الدخان لعدم تعطيل حركة مسير الركاب، مقدمة الاعتذار لركاب القطار نتيجة التأخير الذي حدث.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أنه لا صحة لما يتم تداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشوب حريق بعربات قطار ٥٧٣ ركاب ببورسعيد.

هذا المحتوى من

Asha
السكة الحديد حريق قطار محطة كفر الزيات مواقع التواصل الاجتماعي
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