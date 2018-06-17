بالصور.. قداس وفد مسار العائلة المقدسة بـ"كنيسة القديس لاون"

بالصور.. جولات مفاجئة لرئيس "حماية المستهلك" على المواقف ومحطات الوقود

كتب-إسلام ضيف:

أقام الوفد الإيطالي الذي يزور مسار العائلة المقدسة بمصر، مساء الأحد، أول قداس بكنيسة القديس لاون بالكلية الإكليركية بالمعادي.

وشارك في القداس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة، والمطران لينو فوماجالي رئيس الوفد الإيطالي.

وكان مطار القاهرة الدولي قد استقبل مطار اليوم الأحد، أول أفواج السياح الإيطاليين، في زيارة للبلاد تستغرق 5 أيام، لحضور مسار العائلة المقدسة بالتعاون مع وزارة السياحة.