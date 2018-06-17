"Ltc" توقف برنامج "كلام في الكورة" بسبب تجاوزات مقدمه

كتب- مصطفى علي:

أعلنت إدارة قناة ltc ، وقف عرض برنامج " كلام فى الكورة" الذي يقدمه أحمد سعيد.

وذكرت القناة في بيان لها اليوم الأحد، أن وقف البرنامج جاء لما بدر في حلقة أمس، من تجاوزات وإساءات تجاه رمز من رموز الكرة المصرية وصاحب التاريخ الرياضي والإعلامي الحافل بالإنجازات.

وجاء في نص البيان أيضًا: "بدر من مقدم برنامج كلام فى الكورة، تلميحات وإساءات سواء كانت من خلال حلقة الأمس أو من خلال ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، لذلك قررت إدارة القناة وقف البرنامج لأجل غير مسمى".