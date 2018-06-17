الرئاسة: السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا اتفقا على ضمان حقوق البلدين في مياه النيل

القاهرة- (أ ش أ):

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، نجاح القمة المصرية الإثيوبية التي عقدت في القاهرة الأسبوع الماضي، حيث جرت في أجواء إيجابية دلت على عمق العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا.

وأضاف السفير بسام راضي، في تصريحات نشرتها مجلة أكتوبر في عددها الأخير، إن هناك إرادة قوية ومخلصة لدى قيادة البلدين لحل أية نقاط عالقة وعدم المساس بأية حقوق مكتسبة لمصر، والمتمثلة في حصتها المائية بموجب اتفاقية 1959 والتي منحت مصر حق الحصول على 5ر55 مليار متر مكعب سنويا من مياه النيل، وقد تعهد رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد بذلك.

وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي اتفقا على ضمان حقوق شعبي البلدين في الاستفادة من مياه نهر النيل في التنمية، والحفاظ على المياه دون الإضرار بأي من حقوق الدولتين، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وأبي أحمد ناقشا عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في أفريقيا، وزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم الرئاسة أن وعي الشعب المصري وإرادته هو الذي أنقذ الدولة المصرية عام 2013 ، وقال إن الشعب المصري لديه رصيد حضاري، ويستطيع بالفطرة أن يكون لديه وعي مهم جدا إزاء المواقف المفصلية والمحطات المهمة في تاريخه، كما أن تكاتف الشعب والتفافه حول قيادته هو صمام الأمان للدولة المصرية.