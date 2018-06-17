وزيرة الصحة: نعمل على تحسين بيئة العمل للفريق الطبي

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل على تحسين بيئة العمل للعاملين في المجال الطبي سواء من سكن لائق أو غيره، حتى يستطيع الفريق الطبي مباشرة عمله بروح معنوية عالية ، بما يساهم في زيادة الإنتاج وبما يعود بالنفع على مصلحة المريض.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم بقيادات وزارة الصحة بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بقاعة اجتماعات مستشفى المصح البحري للنساء والولادة بمحافظة بورسعيد ، تمهيداً لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان الى العمل سريعاً لإختيار رؤساء الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الجديد بمحافظة بورسعيد ، وإختيار مدير للمشروع الجديد ومعه فريق عمل مدرب على أعلى مستوى.

وأشارت إلى أن إختيار رؤساء الهيئات الثلاث يأتي لإستكمال نظم الحوكمة الخاصة بالمنظومة الجديدة بالتوازي ، لافتة إلى أن الفريق الذى سيكون مسئولا عن المشروع سيضم في عضويته مسئولا عن الميكنة وآخر عن الموارد البشرية لوضع برامج تدريبية وتحفيزية للفرق الطبية المشاركة في تطبيق المنظومة الجديدة ، منوهة بأن هذا الفريق سيعمل بالتوازي مع الفريق المركزي بمحافظة القاهرة.

ووجهت وزيرة الصحة بالاستعانة بالخبرات الدولية في تطبيق نظم الميكنة ، مسترشدة في ذلك بكراسة الشروط التي تحتوي على معايير دولية وضعها البنك الدولي في هذا الشأن.

وأكدت على تشكيل فرق تدريب على إعداد المستشفيات والوحدات الصحية وفقا لمعايير الجودة العالمية وبشكل متوازي ، لافتة إلى الإسراع في الإنتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والإنشاءات في جميع المنشآت الطبية.