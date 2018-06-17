"عبدالعال" يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

كتب- أحمد علي:

شارك الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، في اجتماع اللجنة المالية الفرعية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقد في جنيف بسويسرا.

يأتي هذا الاجتماع لمناقشة موازنة الاتحاد البرلماني الدولي لعام 2019.

وتلا هذا الاجتماع، اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.

وشارك "عبدالعال" ممثلًا عن المجموعة العربية بالاتحاد، وذلك لمناقشة التعديلات المقدمة من الدول الأعضاء على لوائح الاتحاد البرلماني الدولي وأنظمته الأساسية، تمهيدًا لاعتمادها خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد في أكتوبر المقبل.

وعلى جانب الاجتماعات، التقى الدكتور علي عبدالعال، مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، للتباحث بشأن التعديلات المقدمة من دولة الكويت على النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي.