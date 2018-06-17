"السياحة" تخصص برنامجًا خاصًا لزيارة وفد رحلة العائلة المقدسة

كتب ـ يوسف عفيفي:

استقبل المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اليوم الأحد، وفدًا سياحيًا لجمعية Unitalsi الخيرية الإيطالية المختصة بتنظيم رحلات سياحية دينية، والتي نظمت هذه الرحلة السياحية إلى مصر لمسار العائلة المقدسة.

ويرافق الوفد، رئيسة جمعية Unitalsi إيطاليا، ورئيس Unitalsi إقليم لاتسيو، وأسقف كنيسة مدينة ڤيتربو Viterbo الإيطالية، والأنبا برنابا السرياني، أسقف الكنيسة القبطية بروما وتورينو، كما يرافقهم وفدًا إعلاميًا من الصحافة والتليفزيون التابع لدولة الفاتيكان، وعماد فتحي، المستشار السياحي المصري في روما.

ووصل مطار القاهرة اليوم، أول رحلة للحج على مسار العائلة المقدسة، تضم 50 سائحًا إيطاليًا، وتستمر الرحلة لمدة 5 أيام تستهدف مزارات رحلة العائلة المقدسة في القاهرة، وبعض الأديرة الأخرى أبرزها وادي النطرون.

من ناحيتها، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بالوفد الذي نظمته الجمعية الإيطالية، مشيرة إلى ترتيب برنامج للوفد يتضمن زيارة عدد من الأماكن التي يشملها مسار رحلة العائلة المقدسة، متمنية لهم الاستمتاع بزيارتهم إلى مصر.

وقال المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن الهيئة سترافق الوفد في رحلته، والتي تستمر في الفترة من 17 إلى 21 يونيو الجاري.

وأضاف "يوسف"، أن وزارة السياحة نظمت في فبراير الماضي، رحلة تعريفية لوفد من جمعية UNITALSI لزيارة النقاط الخمس التي تشملها المرحلة الأولى للمسار من أجل الترويج لرحلة العائلة المقدسة، ورافقهم وفدًا إعلاميًا من كبريات وكالات الأنباء والصحف الإيطالية، وأعلنت الجمعية وقتها اعتزامها ترتيب رحلات لمسار العائلة المقدسة.

وأعرب أسقف كنيسة مدينة ڤيتربو الإيطالية (Viterbo) المونسينيور فوما جاللي، عن سعادته بوجوده في مصر لأول مرة، مشيرًا إلى أن مصر بلد كبير، وتمتلك حضارة عظيمة، وزيارته لمصر تمثل قيمة روحية بالنسبة له.

وكان المكتب السياحي في روما بالتعاون مع السفارة المصرية وجمعية Unitalsi، نظموا مؤتمرًا صحفيًا بمقر راديو الفاتيكان يوم 6 يونيو الجاري، حضره السفير هشام بدر سفير مصر في روما، ورئيسة مؤسسة Unitalsi.