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    أول وفد سياحي إيطالي يصل القاهرة لحضور مسار العائلة المقدسة

    03:27 م الأحد 17 يونيو 2018
    أول وفد سياحي إيطالي يصل القاهرة لحضور مسار العائلة المقدسة

    مطار القاهرة الدولي

    كتب - طه عبيد:

    استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، أول أفواج السياح الإيطاليين، قادمًا من تل أبيب في زيارة للبلاد تستغرق 5 أيام، لحضور مسار العائلة المقدسة بالتعاون مع وزارة السياحة.

    وقالت مصادر بالمطار، إن الفوج السياحي وصل على طائرة "إير سيناء" القادمة من تل أبيب، ويضم 50 سائحًا إيطاليًا، لافتة إلى إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار تحت إشراف الجهات الأمنية، لبدء رحلة مسار العائلة المقدسة، والتي تبدأ اليوم من القاهرة.

    وأضافت المصادر، أن ذلك هو الوفد الإيطالي الأول الذي يصل القاهرة بغرض السياحة الدينية، والخاصة بخط مسار العائلة المقدسة داخل مصر، وستستمر الزيارة حوالي 5 أيام.

    مطار القاهرة وزارة السياحة القاهرة العائلة المقدسة

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