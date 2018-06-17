وزير الطيران يصل القاهرة بعد تفقد مطار شرم الشيخ

كتب - طه عبيد:

وصل الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، عصر اليوم الأحد، مطار القاهرة الدولي، بعد زيارة سريعة لمطار شرم الشيخ الدولي، تابع خلالها سير العمل، وإنهاء إجراءات الركاب داخل صالات السفر والوصول بالمطار.

وجرى إنهاء إجراءات وصول الفريق يونس المصري والوفد المرافق له من الاستراحة الحكومية بالمطار، وكان في استقباله المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.