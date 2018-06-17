لأول مرة.. "التعليم العالي" تنظم أسبوع أدب الطفل المصري في أذربيجان

كتبت- داليا شبل:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول أنشطة المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج، مقدمًا من الدكتورة كاميليا صبحي، القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، عن نشاط المركز الثقافي المصري بباكو في أذربيجان خلال الفترة الماضية.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، نوه التقرير إلى تنظيم المركز "أسبوع أدب الطفل المصري" لأول مرة في أذربيجان بالتعاون مع مكتبة الطفل الأذربيجانية التابعة لوزارة الثقافة الأذربيجانية، وبمشاركة الكاتب المصري الشهير يعقوب الشاروني.

وذكر التقرير، أن المركز نظم محاضرة في جامعة التربية الأذربيجانية حول "أدب الطفل المصري"، تناولت أهم اتجاهات أدب الطفل في مصر، والموضوعات التي طرأت في هذا المجال، في إطار فعاليات "أسبوع أدب الطفل المصري".

ووفق البيان، نظم المركز احتفالية لإطلاق كتاب "قصص الأطفال المصرية"، وهو كتاب مترجم من اللغة العربية إلى الأذربيجانية، ويحتوي على أكثر من 30 قصة مصرية للأطفال، وذلك بالتعاون مع مكتبة الطفل ومركز الترجمة الأذربيجاني، بجانب استقبال طلاب مجمع حيدر علييف العليمي؛ بهدف التعرف على أنشطة المركز المختلفة، وعرض بعض المعلومات حول مصر والعلاقات بين البلدين، وكذلك لقاء مع وفد من أساتذة وطلاب من مركز باكو التعليمي الصناعي القومي للثقافة والفنون لزيارة المركز، ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين.

كما أقام المركز حفل تدشين كتاب "شخصية حيدر علييف في الأدب" بالتعاون مع معهد الأدب التابع لأكاديمية العلوم الوطنية وصندوق المعرفة التابع لرئيس جمهورية أذربيجان.

وشارك المركز، بحسب التقرير، في معرض سياحي دولي بعرض العديد من المستنسخات الفرعونية والكتيبات التي تعكس ثقافة مصر وحضارتها، فضلًا عن المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للطلاب بعنوان "أذربيجان في ملتقى المعاصرة والمستقبل"، والذي نظمه صندوق المعرفة التابع لرئيس جمهورية أذربيجان.

وأضاف التقرير: "نظم المعرض للمستنسخات الفرعونية بالمدرسة البريطانية، والذي ضم العديد من المستنسخات الفرعونية والأطعمة المصرية والكتيبات التي تعكس ثقافة مصر وحضارتها، وكذلك إقامة احتفالية لتدشين كتاب خلف الكواليس للكاتبة تشنارا ناغييف".

وفي إطار الدور المحوري للمركز في تعليم اللغة العربية، عقد المركز لقاءً مع المتدربين من كلية الاستشراق بجامعة باكو الحكومية المتخصصين في دراسة اللغة العربية؛ بهدف تدريب طلاب الجامعات الأذربيجانية على أعمال الترجمة للغة العربية، وبلغ عدد الطلاب المتدربين بالمركز 16 طالبًا.