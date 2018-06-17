اليوم.. وصول أول رحلة حج إيطالية لزيارة مسار العائلة المقدسة

كتب- إسلام ضيف:

يستقبل الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم الأحد، وفدا إيطاليا يضم 50 شخصا، كأول رحلة حج تستهدف زيارة مسار رحلة العائلة المقدسة.

وقالت إنجي لحظي منظمة البرنامج السياحي الخاص بالوفد الإيطالي - في تصريح اليوم السبت - إن الوفد سيصل القاهرة غدا وتستمر الرحلة لمدة 5 أيام، وأنه تم تنسيق الرحلة بين وزارة السياحة المصرية وهيئة (الليونيتالسي) الإيطالية التابعة للكنيسة الكاثوليكية.

وأوضحت أنه من المقرر أن يشمل البرنامج زيارة بعض أماكن العائلة المقدسة في القاهرة وبعض الأديرة الأخرى، إلى جانب كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية بالمعادي، التابعة للكنيسة القبطية الكاثوليكية، إلى جانب اللقاء بعدد من الشخصيات العامة والكنسية، وزيارة بعض الآثار الفرعونية.

وأضافت أن الوفد الإيطالي مكون من شخصيات كنسية هامة وبعض الصحفيين ومقدمي البرامج الإيطالية، مشيرة إلى أن أهمية هذا الحدث يعود لكونه الأول في مجال السياحة الدينية.