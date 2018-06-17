نجيب ساويرس تعليقا علي رفع البنزين:" الغلاء صعب بس العلاج مر"

محمود علي

طلب المهندس نجيب ساويرس الصبر علي قرارات رفع أسعار المحروقات.

وقال رجل الأعمال أنه لا يطلب الصبر لأنه "مرتاح"، لكن الدواء مر، بحسب تغريدته علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وكتب ساويرس:" طبعا الغلا صعب لكن اللى عايزين يصطادوا فى الميه العكرة أصعب .. فنصبر معلش ... و بكره ان شالله أحسن ..و انا مش بقول كده علشان انا مرتاح لا ... بس دايما العلاج مر ...".

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أعلنت صباح أمس السبت، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، على أن تكون الزيادة على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي 50 جنيها للأسطوانة والتجاري 100 جنيه للأسطوانة، وبنزين 95 بنحو 7.75 جنيه للتر وبنزين 92 بنحو 6.75 جنيه للتر وبنزين 80 نحو 5.50 جنيه للتر.

اما الكيروسين بلغ 5.50 جنيه للتر والسولار 5.50 جنيه للتر، والمازوت "باقي الصناعات" 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والإسمنت، اضافة الى غاز تموين السيارات 2.75 جنيه/م3.