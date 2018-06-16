بالأرقام.. ننشر زيادات أجرة خطوط الهرم والمنيب والأقاليم بالجيزة -صور​

كتب- إسلام ضيف:

اعتمد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم، عقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة تراوحت بين 8-20%.

وقال المحافظ - في بيان صادر عن المحافظة السبت-، إن اللجنة التي تم تشكيلها لبحث الزيادة وضعت في اعتبارها مسافة كل خط وعدد الرحلات تحقيقاً للعدالة، مضيفا أنه سيتم إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة عن طريق الحملات التفتيشية من الإدارة العامة لمرور الجيزة ومباحث المرور وجهاز السرفيس والنقل الجماعي.

وأكد المحافظ أنه سيتم إعلان التعريفة الجديدة على الصفحة الرسمية للمحافظة، كما سيتم إعلان التعريفة بكافة المواقف أمام المواطنين وإلزام السائقين بوضع ملصقات على واجهة السيارة بخط السير والتعريفة الجديدة.

وأعلن منير أنور رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، أسعار التعريفات الجديدة لخطوط السيرفيس بالمحافظة؛ وهي خط ميدان الجيزة-نهاية الهرم 3.25 جنيه، وميدان الجيزة-أبو الهول 3.5 جنيه، وميدان الجيزة-العمرانية 2.25 جنيه، وميدان الجيزة-دار السلام 2.75 جنيه، والمنيب-بولاق الدكرور 2.75 جنيه.

فيما جاءت تعريفة المنيب-رمسيس 4 جنيهات، والمنيب-المعادى 4.50 جنيه، والوراق-العتبة 3.50 جنيه، والوراق-التحرير 2.50 جنيه، والبوهى-رمسيس 2.25 جنيه، وإمبابة-العتبة 3.50 جنيه، وبولاق الدكرور-عبود 4 جنيهات، وبولاق الدكرور-إمبابة 2.25 جنيه، والعشرين-جيزة 3 جنيهات، والعشرين-دقى 2.25 جنيه، والرماية-المرج 5 جنيهات، والهرم-المعادى 4.50 جنيه، وأكتوبر-إمبابة 5.50 جنيه، وأكتوبر-رمسيس 5.75 جنيه.