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​السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي للتهنئة بعيد الفطر

09:38 م السبت 16 يونيو 2018
​السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي للتهنئة بعيد الفطر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- مصراوي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الشيخ محمد بن زايد تقدم بخالص التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطرالمبارك، معرباً عن تمنياته لمصر وشعبها بكل الخير والتقدم والازدهار.

فيما أعرب الرئيس السيسي، عن خالص امتنانه لولي عهد أبو ظبي، مؤكدا ما يجمع بين الشعبين المصري والإماراتي من علاقات وثيقة وروابط أخوية وتاريخ مشترك، ومتمنيًا دوام التقدم والرخاء للشعب الاماراتي الشقيق.

السيسي اتصال هاتفي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
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