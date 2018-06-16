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​السيسي يهنئ ملك السعودية بحلول عيد الفطر المبارك

09:14 م السبت 16 يونيو 2018
​السيسي يهنئ ملك السعودية بحلول عيد الفطر المبارك

الرئيس السيسي و الملك سلمان

القاهرة- مصراوي:

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بخالص التهنئة للعاهل السعودي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنيات سيادته للشعب السعودي الشقيق بكل الخير والتقدم والازدهار.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص تقديره للرئيس السيسي، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار -حسبما أفاد متحدث الرئاسة.

السيسي اتصال هاتفي عيد الفطر المبارك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين

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