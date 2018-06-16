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السيسي والبشير يتبادلان التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك

09:18 م السبت 16 يونيو 2018
السيسي والبشير يتبادلان التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك

السيسي والبشير

القاهرة- مصراوي:

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيره السوداني عمر البشير.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بخالص التهنئة للرئيس السوداني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنيات سيادته للشعب السوداني الشقيق بكل الخير والتقدم والازدهار.

وأشار راضي إلى أن الرئيس السوداني أعرب عن خالص شكره وامتنانه للرئيس السيسي، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار.

السيسي عيد الفطر البشير رئاسة الجمهورية

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