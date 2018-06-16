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​عودة 173 مصريًا من ليبيا ووصول 3 شاحنات عبر منفذ السلوم

06:21 م السبت 16 يونيو 2018
​عودة 173 مصريًا من ليبيا ووصول 3 شاحنات عبر منفذ السلوم

منفذ السلوم البري

مرسى مطروح- أ ش أ:

أكد مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر عودة 173 مصريًا عبر منفذ السلوم البري بينهم 165 سافروا بصورة شرعية و8 بصورة غير شرعية، وتداول 91 شاحنة فى الاتجاهين، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف نصر، في بيان اليوم السبت، إنه تم إنهاء إجراءات سفر 152 شخصا عبر المنفذ منهم 14 مصريًا و138 ليبيًا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 3 شاحنات لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

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ليبيا منفذ السلوم البري مدير أمن مطروح هجرة غير شرعية

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