حديقة الحيوان تستقبل 100 ألف زائر خلال أول وثاني أيام العيد

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، السبت، أن حديقة حيوان الجيزة استقبلت خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك حوالي 100 ألف زائر.

وقال رجائي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الحديقة استقبلت أمس 35 ألف زائر فقط بسبب مباراة مصر وأوروجواي في كأس العالم، إلا أن العدد ارتفع اليوم ووصل إلى 65 ألف زائر.

وأضاف أن الحديقة استعدت لاستقبال المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث تم إلغاء الإجازات لجميع الموظفين، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ خطة لمواجهة حالات التكدس والزحام، فضلا عن تأمين الزوار، والتنسيق مع مديريات الصحة والأمن بالمحافظات، تحسبا لأي طوارئ.

وأشار رجائي إلى أنه جرى تجهيز المنطقة الترفيهية بألعاب جديدة، وتجهيز عرض ترفيهي بدون حيوانات للسيرك، مضيفا أنه تم تطوير الحديقة على مدار العام من إدخال خدمة التنقل داخل الحديقة عن طريق قطارين ترفيهيين وعمل مسارات للقطارين للتجول لراحة الزائرين، وإدخال حيوانات جديدة مثل المها العربي والكنغر الأحمر، والكنغر الأبيض، والدب الروسي، إضافة إلى تجديد نقطة الطيور البحرية، وعمل أكشاك جديدة وتغيير السلك الخارجي للعرض.

وأوضح أنه تم الانتهاء من عمل منطقة استراحات للجمهور خلف منطقة الدببة وبيت السباع الرئيسي ومنطقة أبو منجل، مع تنفيذ أكثر من 400 مقعد وإقامة مظلات للحماية من الشمس، وزيادة المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار بالحديقة، لافتا إلى الانتهاء من تجديد أبواب الحديقة الخارجية ودهان كل واجهاتها بالاشتراك مع هيئة الآثار.