الباص وصل 8 جنيهات وفتحة العداد 6.. تفاصيل زيادات الأجرة بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

عقد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، اجتماعًا بغرفة عمليات المحافظة بحضور اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية (الأمن العام ـ المرور ـ المرافق)؛ للتأكيد على التزام سائقي سيارات السرفيس بالقاهرة بالتسعيرة الجديدة لحماية المواطنين.

وحددت المحافظة، وفق بيان اليوم السبت، زيادة تتراوح ما بين 15 ــ 20 % طبقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وتطبق التعريفة الجديدة على كل من سيارات السيرفيس وأتوبيسات هيئة النقل العام وسيارات الأجرة (التاكسي الأبيض) ويتم الإعلان داخل كل موقف التعريف المواطنين بخط السير وقيمة التعريفة المحددة.

وقال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، إن الزيادة في التعريفة الجديدة تأتي طبقا "لمعدلات الزيادة في الوقود" فتعريفة سيارات الأجرة (التاكسي الأبيض) 6 جنيهات لفتح العداد و250 قرشا لكل كيلومتر، و16 جنيها لساعة الانتظار، وتزيد بواقع 8 جنيهات لكل ساعة إضافية.

أما سيارات "ميني باص عادي"، تم زيادة الأجرة من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، ومينى باص مزود بـ "واي فاي" من 3,50 إلى 4,25 جنيه. وميني باص المدن الجديدة من 4,50 إلى 5 جنيهات، وميني باص مميز "واي فاي" من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات.

وأكد البيان، أنه في حالة عدم التزام السائق بالتعريفة المقررة سيتم سحب الرخص منه فورًا، وإيقافه عن العمل طبقًا لقانون المرور.

وشدد المحافظ على ضرورة تعزيز تواجد القوات الأمنية والمتابعة الميدانية بالمحافظة داخل المواقف والتنسيق الكامل مع رجال مشروع النقل الجماعي بالقاهرة بمواقف السرفيس والأقاليم، وعمل حملات مكثفة لفرض الانضباط داخل المواقف الرسمية، ومتابعة التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المحددة، ومنع الانتظار في غير الأماكن المخصصة لهم، وإلزام كل سائق سيارة بوضع ملص إعلاني على واجهة السيارة ومن الخلف محدد به خط السير وقيمة التعريفة.

وناشد المحافظ المواطنين بالتعاون مع أجهزة المرور والمشروعات بالإبلاغ عن السائق المخالف في حالة زيادة التعريفة المقررة أو تجزئة الرحلات من خلال غرفة عمليات المحافظة 23912136- 23907147 أو الخط الساخن للمرور رقم 136 بالإبلاغ عن رقم السيارة ووقت الرحلة، مشددا على المرور عدم التهاون مع أي شكوى واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا ضد السائق.

وشدد المحافظ على المدير التنفيذي لمشروع مواقف الأقاليم، ومدير مشروع السرفيس، على أهمية عودة الانضباط داخل المواقف وإعادة تنظيمها، وتكليف شركات متخصصة لنظافتها وصيانتها وتوفير وسائل الراحة لروادها من الركاب، من خلال وجود مظلات ودورات مياه حديثة ولائقة وكافتريا لتقديم الأطعمة والمشروبات.

وطالب المحافظ، اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، بضرورة التأكد من كفاءة الأوتوبيس قبل خروجه للعمل من الجراج ونظافته وتوافر وسائل الأمان داخل الأوتوبيس واشتراطات الأمن والمتانة، وكذلك سيارات "الميني باص" بشركات النقل الجماعي التابعة للهيئة، مؤكدًا على أهمية تفعيل دور إدارة الرقابة والتفتيش والتأكد من التزام السائقين بخطوط السير، وفي حالة ثبوت ضبط السير عكس الاتجاه يحال السائق للتحقيق وإيقافه عن العمل.

وكلف المحافظ، مدير عام غرف العمليات والمتابعة، بربط خط اتصال بين غرفة العمليات وكافة المواقف بالقاهرة وخاصة المواقف العشوائية لفرض حالة الانضباط بين تلك المواقف وعدم استغلال المواطن من قبل سائق السرفيس والمتابعة أول بأول والتنسيق بين غرفة العمليات ورؤساء الأحياء بمتابعة حالة محطات الوقود والتأكد من توافر الوقود الكافي بكل محطة، وفي حالة أي طارئ يتم التنسيق مع وزارة البترول لإمداد المحطات بالوقود الكافي.​