محافظة القاهرة: 15 لـ20% زيادة في أجرة "السيرفيس".. والتطبيق اليوم

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، إن المحافظة اعتمدت التعريفة الجديدة لأجرة السيرفيس، وذلك بعد قرار وزارة البترول، صباح اليوم، برفع أسعار الوقود.

وأضاف الشيخ، لمصراوي، اليوم السبت، أن الزيادة في تعريفة الركوب تتراوح ما بين 15% إلى 20%، في مختلف أنحاء المحافظة.

وأكد سكرتير عام المحافظة، أن العمل بالتعريفة الجديدة سيبدأ من اليوم بشكل مباشر، متابعا: العمل بالأسعار الجديدة يبدأ منذ اعتماد المحافظة للتعريفة.

وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، بدءًا من الساعة التاسعة من اليوم السبت، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه، بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر، بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه، بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بدلا من 30 جنيها.

ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه، بدلًا من 60 جنيها.