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    تعرف على قيمة دعم الحكومة للمواد البترولية بعد زيادة الأسعار

    01:46 م السبت 16 يونيو 2018
    تعرف على قيمة دعم الحكومة للمواد البترولية بعد زيادة الأسعار

    القاهرة - أ ش أ:

    ‏كشفت إحصاءات اقتصادية أن الدولة ما زالت تدعم جميع المحروقات، على الرغم من قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من اليوم.

    وأوضحت الإحصاءات أن الدولة ما زالت تدعم بنزين 92 بنسبة 16% بمعدل 1.28 جنيه لكل لتر وتدعم بنزين 80 بنسبة 23% بمعدل 1.64جنيه لكل لتر وتدعم السولار بنسبة 33% بمعدل 2.7 جنيه لكل لتر.

    وتبيّن من الإحصاءات أن الدولة على الرغم من زيادة الأسعار اليوم إلى أنها ما زالت تدعم المازوت بنسبة 57%، بمعدل 4658 جنيها لكل طن والبوتاجاز المنزلي بنسبة 71% بمعدل 125 جنيها لكل إسطوانة، والبوتاجاز التجاري بنسبة 33% بمعدل 49،4 جنيه لكل أسطوانة.

    وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، بدءًا من الساعة التاسعة من اليوم السبت، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه، بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه، بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه، بدلا من جنيهين.

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    مجلس الوزراء الدعم المواد البترولية زيادة البنزين

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