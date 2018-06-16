  • عاجل:محافظة القاهرة: 15 لـ 20% زيادة في أجرة "السيرفيس".. والتطبيق اليوم
    • 1339307 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    زيادة البنزين مونديال روسيا حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

    بعد الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس

    01:35 م السبت 16 يونيو 2018
    بعد الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس

    أرشيفية

    القاهرة - أ ش أ:

    يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود، غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

    وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

    وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

    وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

    الصغرى العظمى

    القاهرة 26 37

    وسط الدلتا 26 37

    الأسكندرية 22 29

    بلطيم 22 29

    مطروح 23 27

    السلوم 20 30

    سيوة 25 40

    بورسعيد 24 28

    دمياط 24 28

    العريش 23 29

    رفح 24 30

    الإسماعيلية 24 36

    السويس 25 36

    رأس سدر 24 35

    نخل 23 36

    نويبع 28 37

    طابا 26 35

    كاترين 21 36

    الطور 27 35

    شرم الشيخ 30 39

    الغردقة 28 39

    مرسى علم 28 38

    الفيوم 26 38

    بني سويف 26 38

    المنيا 27 39

    أسيوط 27 40

    سوهاج 27 42

    قنا 28 44

    الأقصر 28 45

    أسوان 29 46

    أبوسمبل 30 44

    الوادي الجديد 27 43

    شلاتين 27 39

    أبورماد 27 38

    رأس حدربة 28 38

    حلايب 29 37

    هذا المحتوى من

    الأرصاد الطقس الموجة الحارة

    الخبر التالى:

    تعرف على قيمة دعم الحكومة للمواد البترولية بعد زيادة الأسعار
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان