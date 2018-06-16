"مصر للطيران": تسيير 16 رحلة لإعادة 3392 معتمرًا من السعودية

كتب - طه عبيد:

تسير شركة مصر للطيران اليوم السبت، 16 رحلة جوية قادمة من المطارات السعودية لعودة 3 آلاف و392 معتمرا بعد أداء مناسك العمرة.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إنه من المقرر أن تسير الشركة 11 رحلة جوية قادمة من مطار جده لعودة 2231 معتمرا، بإضافة إلى تسيير 5 رحلات أخرى قادمة من مطار المدنية المنورة لعودة 1161 معتمرا، بإجمالي عودة 16 رحلة جوية على متنها 3 آلاف و 392 معتمرا.

وأضافت المصادر أن المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة مطار القاهرة، كلف مكي محمد عسكر، مدير الصالة الموسمية بالمطار، بتوفير فرق من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين وإنهاء إجراءات وصولهم وتوفير كافة الخدمات الأزمة لهم.