برلمانية: قرار الرئيس بالإفراج عن الغارمين "تاريخي"

كتب – محمود رمزي:

وصفت النائبة هيام حلاوة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن الغارمين والغرامات من السجون بعد سداد ديونهم من صندوق تحيا مصر بـ"التاريخي".

وقالت حلاوة، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن قرار الرئيس السيسي بسداد ديون 960 من الغارمين والغارمات يؤكد رغبته في رفع الظلم عن المظلومين، خاصة أن هؤلاء تم سجنهم نتيجة لديون بسيطة لا تتجاوز بضعة آلاف من الجنيهات.

وأضافت: "هذا القرار يؤكد اهتمام الرئيس بالمواطن المصري، وأنهى بذلك معاناة عدد كبير من الأسر المصرية، ووضع حدا لقضية ظلت لفترات طويلة تمثل أزمة باتت معها الحلول والمبادرات وحدها لا تكفي، لولا تدخل الرئيس السيسي الذي أراد أن يدخل البهجة على الأسرة المصرية ويلم شملها".