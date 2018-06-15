كتب- محمد عاطف:

اتحاد كتاب مصر ينعي الشاعرة فاطمة الزهراء اتحاد كتاب مصر ينعي الشاعرة فاطمة الزهراء

والشاعرة فاطمة الزهراء فلا، من مواليد مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، وتقطن بمدينة المنصورة، علمها والدها اللغة العربية والقرآن الكريم، لتكون انطلاقتها بتسجيل اسمها ضمن المواهب المعدودة في الشعر والأدب، أصدرت ديوانها الأول بعنوان "هل يصدأ القلب"، ثم "تبعته دواوين، وشوشات الظلال، المرأة بركان ثائر، انتفاضة أنثى".

وكانت الشاعرة الراحلة أول امرأة تنضم لاتحاد كتاب مصر بمحافظة الدقهلية عام 1990، لتقود الحركة الأدبية بالمحافظة، وتنظم أول صالون ثقافى تحت عنوان "الزهراء"، وكانت رئيس فرع الاتحاد فى الدقهلية.