وزير النقل يتابع العمل بالسكك الحديدية والمترو والموانئ

كتب- أحمد نجيب:

تابع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الجمعة، من خلال تقارير مركز الأزمات بالوزارة، وبالتواصل مع رؤساء الجهات التابعة، انتظام العمل في مرافق النقل والمواصلات، واطمأن على انتظام حركة تشغيل القطارات، ومواعيد القيام، وتواجد المسؤولين بالمحطات المختلفة، وكذا استمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار 4 ساعة على الخطوط الساخنة لهيئة السكة الحديد.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، تأكد الوزير من انتظام جداول تشغيل القطارات في حطوط مترو الأنفاق، وشهدت الحركة انتظامًا في الخطوط الثلاثة ومتابعة دقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة، من خلا غرفة التحكم المركزي، ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولي المرفق على خطوط المتروق، وانتشار فرق الصيانة المختلفة على الخطوط الثلاثة؛ لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصاً على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات، بالإضافة إلى استمرار تلقى شكاوى ومقترحات الركاب على الخط الساخن.

كما تابع الدكتور هشام عرفات استمرار الحملات التفتيشية؛ لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية؛ حرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وتأكد مسئولي هيئة النقل النهري من سلامة التراخيص وإجراءات الأمن والسلامة بها، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية، وفحص كل المراكب النيلية التي تنقل ركابًا، وكذلك التأكد من توفر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الامان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ، مع الالتزام بالحمولة المحددة، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والامن بها.

واطمأن وزير النقل كذلك على انتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، وشهدت جميع الموانئ البحرية في الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر، انتظامًا في حركة الملاحة.