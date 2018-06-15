بالصور.. وزيرة الصحة تتفقد 3 مستشفيات لـ"الطوارئ" في أول أيام العيد

كتب- أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أول أيام العيد، مستشفيات البنك الأهلي وزايد التخصصي، ومعهد ناصر؛ للتأكد من تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر على أكمل وجه.

واطمأنت "زايد" على توافر المستلزمات والأدوية وأكياس الدم والأطقم الطبية بالمستشفيات، خصوصًا بأقسام الرعاية المركزة والطوارئ، موجهةً الشكر لجميع الأطباء والتمريض والعاملين على جهدهم وعملهم خلال أيام العيد.

وجهت وزيرة الصحة بتكثيف تدريب الأطباء والتعليم الطبي المستمر عبر الدورات التدريبية الالكترونية "Online"؛ للارتقاء بالمستوى العملي للأطباء.

وجهت وزيرة الصحة بتوفير سرير رعاية مركزة على الفور لمريضة استوقفها أحد أقاربها؛ لعدم وجود أسرة رعاية خالية بالمستشفى، كما وجهت الوزيرة بالاطمئنان على المريض بعد دخولة الرعاية المركزة، مشددة على حسن معاملة المرضى وتلبية احتياجاتهم.

تأتي هذه الزيارات لمستشفيات الإحالة، فتقع مستشفى البنك الأهلي على الطريق الدائري وهي متخصصة للطوارئ وحوادث الطرق، وتقع مستشفى الشيخ زايد التخصصي بالقرب من طريق الإسكندرية والفيوم الصحراوي، وتستقبل هي ومعهد ناصر أعدادًا كبيرة من إصابات حوادث الطرق والحالات الصعبة من المستوى الثالث في جميع التخصصات.